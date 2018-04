Nidi Aperti, laboratori attivi per conoscere gli asili nido comunali di Spoleto

“Nidi aperti” è un’ occasione pensata per consentire alle famiglie di conoscere i tre nidi comunali della città: ” Il Bruco”, ” Il Carillon ” e ” Il Girotondo “, in occasione delle nuove iscrizioni agli asili nido. Come sono strutturati i servizi e quali risposte danno alle famiglie in relazione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro? Quali scelte pedagogiche guidano il lavoro delle educatrici?

Partecipando ai laboratori attivati presso ogni struttura e lasciandosi guidare dalle educatrici attraverso una visita degli spazi si potrà dare una risposta a queste ed altre domande e conoscere in modo diretto i servizi socio-educativi comunali della nostra città.

Il primo appuntamento è in programma sabato 21 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Ulteriori appuntamenti anche sabato 12 maggio (sempre dalle ore 9:30 alle ore 12:30) e martedì 22 maggio (dalle ore 17:30 alle ore 19:30).

Per info: 0743-218732 oppure 0743-218519

Stampa