Neve a Terni, Vigili del Fuoco e infermiera ‘salvano la vita’ ad anziana | Scuole chiuse

La neve è arrivata nella sera di ieri a Terni, così come era stato ampiamente previsto. Le misure messe in campo dal Coc hanno funzionato e non si sono registrate particolari criticità. Le scuole della provincia sono chiuse e numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, fortunatamente nessuno per casi gravi.

Maggiormente colpiti i paesi del comprensorio; Montoro è isolata, mentre ad Amelia, dove la nevicata è stata particolarmente copiosa, i Vigili del Fuoco hanno accompagnato una infermiera a un centro di cura per anziani, rimasto isolato, dove si trova una donna anziana collegata a un macchinario salvavita.

L’infermiera, salita sui mezzi dei caschi rossi, è riuscita ad arrivare a destinazione e a prestare le cure del caso alla paziente.

I Vigili del Fuoco invitano i cittadini a non comporre il 115 per avere notizie sulla viabilità e le condizioni delle strade, visto che il numero è riservato alle emergenze e alle richieste di soccorso. Per avere informazioni in merito si può chiamare il Comune o l’Anas.

