Neve sulla Contessa, auto si ribalta e finisce tra barriera e montagna

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, il conducente è stato portato in ospedale ma non sarebbe grave

Ennesimo incidente lungo la strada Contessa, poco dopo l’uscita di una galleria in direzione Gubbio. Un’auto, probabilmente a causa della neve che ha reso scivoloso il manto stradale, intorno alle 2 di notte, è uscita di strada e si è ribaltata, finendo poi tra la montagna e la barriera protettiva (foto).

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118, che ha trasportato il conducente in ospedale per accertamenti. Da quanto emerge le sue condizioni non sarebbe gravi.

