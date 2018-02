Neve e gelo a Terni, ‘strage’ di contatori acqua | Sii corre ai ripari

Proseguono senza sosta gli interventi delle società operative del Servizio idrico per risolvere i numerosi problemi legati alla rottura dei contatori a causa del ghiaccio provocato dalle basse temperature di questi giorni. Il fenomeno emerso ieri, informa il direttore generale della Sii, Paolo Rueca, si è gradualmente ampliato sia in numero che in estensione territoriale. Il volume complessivo di contatori rotti a causa delle basse temperature, scese, in alcune zone sensibilmente al di sotto dello zero, soprattutto di notte, sta aumentando.

Il territorio attualmente più colpito dal problema risulta essere il narnese-amerino, dove il Servizio idrico ha da subito attivato l’Aman, che opera per competenza in quell’area, per intervenire e procedere alla sostituzione rapida delle apparecchiature danneggiate. “Le operazioni avviate in queste ore – spiega il direttore generale Rueca – stanno impegnando molte risorse, concentrando gli sforzi su questo tipo di emergenza. Alla luce delle priorità individuate, le normali procedure legate alla gestione della rete e ai nuovi allacci in queste ore potrebbero subire rallentamenti. Ce ne scusiamo con i cittadini e chiediamo pazienza in virtù delle necessità stringenti che si stanno evidenziando”.

Stampa