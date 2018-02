Neve e gelo a Orvieto, domani scuole aperte

Ordinanza del sindaco Giuseppe Germani

Mentre in quasi tutti i comuni della provincia i rispettivi sindaci hanno stabilito di prolungare l’ordinanza di chiusura scuole per il maltempo previsto questa notte, con temperature fino a -7, il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha deciso di riaprire gli istituti scolastici: “Il Sindaco di Orvieto rende noto che per la giornata di domani, Martedì’ 27 Febbraio le scuole di ogni ordine e grado del nel territorio comunale riapriranno regolarmente” – ecco l’ordinanza che si legge sul sito ufficiale del Comune.

Per quanto riguarda Terni il Coc è ancora in fase di decisione, mentre in tutti i comuni della provincia e del comprensorio le scuole rimarranno chiuse.

