Neve e gelo a Terni, domani scuole chiuse | Si possono utilizzare camini e stufe

Aggiornamento ore 19.15 – Sciolta la riserva anche per quanto riguarda Terni, scuole chiuse anche nel comune.

È ancora in corso il Coc (Comitato operativo del Comune) che sta analizzando il bollettino meteo della Regione. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per la giornata di domani, è prevista un’allerta moderata per il ghiaccio, visto che le temperature, in nottata, subiranno una drastica picchiata.

Nel frattempo, vista la straordinaria situazione meteo, l’ordinanza che vietava l’utilizzo di caminetti e stufe alimentate a biomassa per i giorni di lunedì e martedì è stata sospesa.

In quasi tutta la regione e in alcuni comuni del ternano, come Narni, San Gemini, Calvi, Acquaparta, Montecastrilli e la Valnerina, è già stata predisposta la chiusura delle scuole, ma il Coc sta ancora valutando per quanto riguarda quelle del Comune di Terni. La decisione verrà presa tra pochi minuti.

A seguito dell’aggiornamento delle condizioni metereologiche pubblicato sul sito del Centro Funzionale della Regione Umbria dal quale si evince una previsione di significativa attenuazione dei fenomeni nevosi, il Prefetto Paolo De Biagi, sentito il Comitato Operativo per la Viabilità, ha revocato la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti con oltre 7,5 tonnellate di peso, sulla rete viaria della provincia.

Poiché le previsioni prevedono, comunque, basse temperature che potrebbero determinare formazione di ghiaccio sulle strade, è opportuno che gli spostamenti siano limitati ai casi di necessità.

Ovviamente i veicoli potranno circolare solo se provvisti delle prescritte dotazioni invernali; sono stati intensificati i controlli di polizia sulle strade per contrastare e sanzionare le relative violazioni.

Gli enti proprietari delle strade continueranno ad assicurare gli interventi di pulizia e salatura delle arterie viarie.

Il Comitato Operativo per la Viabilità continuerà a monitorare le condizioni della viabilità nella provincia per individuare gli eventuali interventi necessari a garantirne la fluidità e la sicurezza.

Stampa