Nella chiesa di San Giacomo lo “Stabat Mater” quaresimale

Per gli amanti della musica sacra, importante iniziativa concertistica, in programma martedì 27 marzo alle ore 21, nella chiesa di S. Giacomo, a Foligno. Il concerto prevede l’esecuzione dello “Stabat Mater” quaresimale, scritta nella primetà del ‘700 da Giovanni Batyista Pergolesi, per orchestra, coro e solisti. Seguirà la celebre “Ave Verum” di Mozart e il corale “Jesus bleibet meine Feude” di Bach.

Protagonisti dell’evento saranno il soprano Francesca Bergellini, il contralto Maria Carmen Ciuffeda, i due cori “Calycanthus Chorus” e la “Corale Polifonica di S. Mariano”. Ad accompagnarli e a dirigerli sarà l’ensemble “Musicalmente String Orchestra”, formata da giovani studenti umbri di talento e da affermati professionisti, diretta dal maestro Piero Caraba, direttore del Conservatorio di Musica di Perugia. Le formazioni coristiche saranno dirette dai maestri Daniela Rossi e Damiana Pinto.

Il concerto è ad ingresso libero ed è stato reso possibile grazie al determinante impegno di alcune associazioni culturali umbre.

Stampa