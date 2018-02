Narni, scuola Rodari scelta per progetto miglioramento sismico ed energetico

Adeguare la tenuta sismica, perseguire il risparmio energetico e migliorare l’ambiente didattico della scuola è lo scopo dell’iniziativa nazionale alla quale ha aderito il Comune di Narni come partner del progetto europeo “Prominent Med – Public procurement of Innovation boosting green growth in Med area”.

L’amministrazione ha individuato la scuola per l’infanzia Gianni Rodari come edificio pilota avviando una fase di consultazione aperta di mercato per l’utilizzo di un fondo di 200mila euro. Tutte le imprese e gli operatori economici su scala nazionale ed europea interessati potranno presentare la propria candidatura per collaborare con il comune nel definire le migliori soluzioni applicabili alle specifiche esigenze identificate.

Le risposte, fa sapere il Comune, dovranno pervenire via pec a comune.narni@postacert.umbria.it entro e non oltre il 23 febbraio. Al termine di questa fase sarà aperta la gara pubblica per la realizzazione e installazione delle soluzioni progettuali identificate nell’edificio pilota con l’obiettivo di testarne l’efficacia e promuovere l’adozione della medesima soluzione su scala più vasta.

