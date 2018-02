Narni, arrestato un altro spacciatore 21enne

Non conosce sosta l’attività di contrasto a tutto campo al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dai Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Terni: a Narni ancora protagonista di un arresto l’Arma locale.

Nel tardo pomeriggio di ieri infatti un equipaggio della Stazione di Narni Scalo ha infatti fatto scattare le manette ai polsi di un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti “leggere”. Nell’abitazione del giovane, un operaio conosciuto ai militari in quanto già resosi responsabile di analoghi fatti reato, abilmente occultati all’interno della cassa acustica dell’impianto stereofonico, i militari sequestravano 130 grammi di hashish e 100 di marijuana nonché un bilancino di precisione.

Per il ragazzo, dopo aver passato la notte presso una delle camere di sicurezza della Compagnia di Amelia, stamattina si è tenuta la convalida dell’arresto. Il giovane è stato quindi rimesso in libertà, con l’obbligo di firma, in attesa dell’esito del processo per direttissima.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Amelia avevano denunciato un altro 21enne narnese.

Stampa