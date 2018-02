Il Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma dedica una intera giornata a Todi e al suo Museo Civico

L’appuntamento rientra nel programma della rassegna “Storie di Persone e di Musei”

La Città di Todi è ancora una volta alla ribalta delle cronache nazionali per il suo valore storico-artistico e culturale. La città è stata prescelta tra quelle a cui il Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma ha inteso dedicare un’intera giornata nell’ambito della Rassegna “Storie di Persone e di Musei “ .

Il ciclo, che ha coinvolto un numero ristretto di città italiane del centro Italia con un rilevante patrimonio museale di resti Etruschi ed Umbri, pensato negli spazi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ha lo scopo di mettere a disposizione di amministratori locali e curatori di raccolte civiche di interesse archeologico un luogo in cui poter raccontare la propria esperienza di valorizzazione delle opere dal punto di vista delle persone, intese sia come operatori museali che come fruitori culturali.

La giornata che avrà Todi come protagonista sarà quella del prossimo Venerdì 2 Marzo, alle ore 17 ed avrà come titolo: “Todi a Villa Giulia e Villa Poniatovski. Storie di persone intorno ad una necropoli umbra” L’evento si svolgerà presso la Sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.

Il Museo Civico di Todi sarà raccontato dalla Direttrice Nicoletta Paolucci e dall’Assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio.

La collezione archeologica del Museo tuderte è considerata tra le più antiche d’Italia e riveste un significato di grande prestigio, e si lega perfettamente a Villa Giulia e Villa Poniatovski che ospitano, ormai da anni, alcuni importanti resti provenienti dalla nostra antica necropoli.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento avuto e ringrazia il Direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia ed il Ministero dei Beni Culturali per aver avuto l’onore di vedere Todi inserita nell’importante Rassegna. Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che hanno lavorato al percorso di avvicinamento ed alla preparazione della Giornata.

