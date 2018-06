Musei di Gualdo Tadino “pet friendly”, la nuova campagna illustrativa

Nella maggior parte dei musei italiani e stranieri non è consentito l’ingresso agli animali, con la sola eccezione, quando va bene, dei cani guida per non vedenti e dei service-dog per assistenza ai disabili. Non è così, però, a Gualdo Tadino, città che vanta un ricco percorso museale, in cui i cani possono accedere senza restrizioni o problemi di sorta.

“Per raggiungere il più vasto pubblico possibile“, ha spiegato Catia Monacelli, direttore del Polo Museale, “abbiamo affidato all’illustratore Maurizio Mariotti una nuova campagna informativa, in cui gli amici a quattro zampe sono gli assoluti protagonisti di simpatiche vignette“.

A Gualdo Tadino gli appassionati d’arte e i loro amici a quattro zampe non dovranno pertanto preoccuparsi di dividersi. Di questo avviso anche il primo cittadino Massimiliano Presciutti: “Il cane è il miglior amico dell’uomo e parte integrante della famiglia, ed è un segnale di civiltà, nonché un servizio, che i nostri musei da anni approvano, non costringendo nessuno a dover rinunciare alla straordinaria compagnia di un fedele amico peloso“.

Per scoprire allora di più sull’itinerario culturale di Gualdo Tadino con il vostro fedele amico, è possibile consultare il sito www.polomusealegualdotadino.it

