MTB Club Spoleto, è tempo della Jeko Umbria Marathon

È partita, come consuetudine in questo periodo, la stagione della mountain bike 2018 e, nella nostra regione è tempo di Jeko Umbria Marathon, il popolare circuito che, in questi mesi, si dipanerà su sei tappe che attraverseranno l’Umbria in lungo ed in largo, fino alla finale del 15 luglio sui Monti Martani.

Al via, dunque, questa domenica, con oltre 300 partecipanti che hanno sfidato anche il maltempo per partecipare alla Orvieto Wine Marathon, lungo i saliscendi di Morrano.

I portacolori del MTB Club Spoleto hanno combattuto per emergere dall’abbondante fango, portando a casa pregevoli risultati, a partire dal magnifico 7° posto di Alessandro De Santis nella categoria élite, in cui erano presenti anche diversi Pro. Tra i più giovani vanno menzionati anche il 2° posto di Emanuele Rizzi negli esordienti ed il 5° di Stefano Eleuteri negli juniores.

Tra i più grandi bene Petrioli, 4° nella M7, e Lancia, 10° nella M6 (ma molto vicino dal crono del 7°). Non lontani dai dieci nemmeno Scarponi e Benedetti (11° e 12° nella M2).

Si tornerà a gareggiare la domenica dopo Pasqua: l’8 aprile, infatti, andrà in scena la Gran Fondo Antica Carsulae.

