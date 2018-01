Motoclub Amici Umbri sostiene la polisportiva Basket disabili di Foligno

Donare libertà in tutti i modi. Questo è l’obiettivo al quale il Presidente del “Motoclub Amici Umbri” Giacomo Pizzi, il Vice Presidente Simone Piergentili, il Segretario Gianluca Mancini e altri 11 Consiglieri dedicano il loro tempo. Il Club è costituito da circa 70 membri ed è regolarmente iscritto alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) da Marzo dello scorso anno.

Al “Covo”, il luogo dove sono soliti ritrovarsi per condividere momenti di allegria e condivisione, gli amici del Club si incontrano e pianificano iniziative per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno. Infatti, Il Motoclub Amici Umbri con il sostegno di associazioni come il Moto Incontro Beroide e molti altri, in occasione delle festività, ha dato inizio al proprio intento attuando una vera e propria caccia agli Sponsor, ha organizzato eventi ed ogni membro ha contribuito personalmente al fine di raggiungere il proprio scopo: regalare “La libertà”, tanto è vero che con la loro iniziativa hanno donato una carrozzina sportiva alla Polisportiva Disabili Foligno regalando “la libertà” ad un atleta della Squadra di Basket.

I Membri del Motoclub sono lieti di accogliere tutti coloro che vorranno far parte della loro grande famiglia, le loro iniziative si possono trovare sulla pagina Facebook “Motoclub Amici Umbri”.

