Mostra Fondazione CariPerugia Arte, visita del Premio Nobel Jean Pierre Sauvage

Il Premio Nobel per la Chimica 2016, Jean-Pierre Sauvage, presente oggi a Perugia in occasione dell’iniziativa organizzata dal Museo della Scienza Post, ha visitato anche la mostra “Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. L’Arte in cento capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca” allestita dalla Fondazione CariPerugia Arte.

