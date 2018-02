Monteleone di Spleto, da lunedì Poste a pieno servizio

Dopo la sentenza del Tar, ripristinato il servizio dal lunedì al sabato | Ecco i nuovi orari

Da lunedì 26 febbraio i cittadini di Monteleone di Spoleto potranno tornare tranquillamente a fruire dell’ufficio postale. Con una missiva pervenuta al sindaco della città, il gruppo Poste Italiane ha comunicato l’attesa notizia a seguito del provvedimento annunciato a suo tempo dal Gruppo di chiudere l’ufficio del paese per “piano di efficientamento”. Provvedimento contro il quale il Comune aveva presentato ricorso al Tar del Lazio, in quanto sarebbe venuto meno un servizio che aiuta la comunità che ha deciso di restare a vivere in questi borghi.

È di qualche giorno la sentenza del Tribunale Amministrativo che dà ragione all’amministrazione comunale, accogliendo il ricorso e ripristinando così la riapertura. L’ufficio postale rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45.

Stampa