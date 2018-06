Monte Santa Maria Tiberina, Michelini nomina giunta | Vicesindaco sarà “alternato”

Il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina Letizia Michelini, per il suo secondo mandato consecutivo, ha scelto la sua giunta. Come nella scorsa legislatura i due assessori saranno Lorenzo Melelli (deleghe a Servizi Sociali, Servizi educativi e Sviluppo economico) e Michele Simoni (Lavori pubblici, Turismo e Sicurezza Urbana)

Il vicesindaco, per la prima parte di mandato, sarà Melelli mentre per la restante parte toccherà a Simoni ricoprire tale carica. Questo è stato deciso dal primo cittadino, al fine di valorizzare il contributo dato da entrambi nei 5 anni di amministrazione precedenti e per premiare il loro personale risultato elettorale in termini di preferenze.

Capogruppo di maggioranza è stato invece nominato Diego Brillini, “che ha già avuto modo di dimostrare le proprie capacità e competenze nel supportare l’amministrazione comunale nell’espletamento delle proprie azioni nell’interesse della comunità Montesca” ha aggiunto il sindaco.

