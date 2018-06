Monte Santa Maria Tiberina, insediato Consiglio comunale | Inizia il Michelini “bis”

E’ stato insediato ieri (giovedì 28 giugno) il nuovo Consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina. Il sindaco Letizia Michelini, eletto per la seconda volta consecutiva, avrà accanto a sé gli assessori Lorenzo Melelli (deleghe a Servizi Sociali, Servizi educativi e Sviluppo economico) e Michele Simoni (Lavori pubblici, Turismo e Sicurezza Urbana). Ad occupare gli scranni della maggioranza, per la lista “Un Impegno Comune”, saranno Giancarlo Banelli, Nella Bartolomei, Diego Brillini, Massimo Girelli, Fabio Mancini, Matteo Mancini, Alessio Traditi. Tra le file della minoranza, lista “Uniti per Cambiare”, Dario Maestri, Manuel Maraghelli e Sara Neri.

“Ha vinto un progetto che vuole affrontare con coraggio e senza preconcetti ideologici i bisogni del territorio. – ha detto il sindaco Michelini – Ha vinto una forza popolare che parte dal basso, ha vinto l’idea che si può governare senza arroganza e amministrare essendo prima di tutto cittadini fra i cittadini“. Il primo cittadino ha poi auspicato buon lavoro alla minoranza, ricordando che “Monte Santa Maria Tiberina non è il trampolino di lancio per una carriera politica, che solo un contributo solidale e collaborativo può far del bene ad una piccola realtà, costruendo un terreno di discussione che porti a soluzioni pratiche“.I

