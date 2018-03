Molesta una viaggiatrice e tenta di baciarla | Polfer Foligno denuncia 35enne

Nei giorni scorsi un 35enne, residente nel comprensorio perugino e già noto alle Forze dell’Ordine, salito a bordo di un treno che percorreva la tratta Foligno – Perugia, dapprima si è avvicinato ad una giovane donna infastidendola con insistenti avances e poi, una volta sedutosi accanto alla viaggiatrice, si è accostato alla sua guancia baciandola contro la sua volontà ed allontanandosi velocemente.

Dopo la denuncia del fatto alla Sezione Polfer folignate sono scattate le ricerche dell’uomo, un cittadino di nazionalità nigeriana, anche grazie al supporto delle immagini del sistema di video-sorveglianza.

Una volta rintracciato per il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di molestia e disturbo alle persone e violenza sessuale.

Stampa