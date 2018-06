Mobili e arredamento, scopri le nuove tendenze e sconti fino al 70% su Livingo.it

Con la bella stagione andiamo incontro ad una sorta di rinascita, interiore ed esteriore, e allora non c’è soltanto la voglia di cambiare look e abbigliamento, ma anche – perché no – di dare ‘nuova vita’ alla casa.

Una bella rinnovata all’arredamento ci consentirà di vivere l’estate con più armonia ed affrontare un lungo inverno in un ‘nido’ più accogliente e confortevole che ci farà amare ancora di più la nostra abitazione. A volte basta un acquisto ‘strategico’ in altri casi una bella svolta, insomma: le occasioni sono tante, ma soprattutto, da non perdere!

Lo stile

In cima alle ‘richieste estive’ spicca statisticamente la zona living: cucina, soggiorno e giardino. E proprio questi ambienti sono al centro di tanti interessanti stili e nuove tendenze di arredamento: quest’anno infatti riserva novità davvero originale.

E così – come riportato da Livingo.it – se lo scorso anno è stato all’insegna dello stile minimalista, il 2018 si prospetta invece come una sorta di ‘ritorno al futuro’. Le tendenze della primavera-estate 2018 sono sostanzialmente caratterizzate dalla riscoperta dello stile vintage e dell’industrial design; due stili apparentemente incompatibili fra loro, che nelle nuove collezioni di mobili e accessori per la casa hanno tuttavia trovato la giusta armonia. Forme geometriche, materiali grezzi e colori contrastanti danno vita a soluzioni estetiche originali e di grande impatto, che contribuiscono ad esaltare anche gli ambienti più comuni.

Materiali e design

Col ritorno in auge dello stile vintage in ‘salsa industriale’ si assiste praticamente anche alla riscoperta di alcuni materiali ormai da tempo dimenticati. Sul fronte relativo a divani e poltrone, protagonista dell’estate 2018 sarà il velluto, tessuto pregiato e particolarmente idoneo alla realizzazione di un arredamento vintage dal comfort moderno. Gli si affianca il Nabuk, simile al velluto, ma ancor più pregiato e adatto agli ambienti eleganti e raffinati.

La crescente diffusione di materiali naturali e richiami floreali – si scopre su Livingo.it – introduce invece un’altra delle novità di quest’anno, ovvero lo stile tropical: si tratta di una particolare quanto originale corrente di design, che sempre più spesso trova spazio nelle vetrine e sui cataloghi dei negozi d’arredamento. Carte da parati con disegni floreali, mensole e scaffali in legno di bambù, decorazioni in vimini, palme e cactus da giardino sono infatti solo alcuni degli arredi considerato di maggior tendenza in questa estate 2018.

I nuovi colori dell’estate

Sempre per la serie, lo stile non ha confini, verrebbe da dire: ma chi l’ha detto che in estate vanno di moda i colori sgargianti? Quest’anno – ad esempio, fanno sapere gli esperti di Livingo.it– sono i colori scuri e le tonalità neutre a fare tendenza. Per le superfici e i rivestimenti dei mobili da cucina, ecco quindi prendere piede l’utilizzo di materiali grezzi come il marmo, il granito o il gres, caratterizzati però da un connubio naturale di colori scuri e neutri, che ben si abbinano agli arredi in stile industriale o vintage. Nel campo degli accessori tornano in voga rame ed l’ottone: due materiali e due colori che consentono di ottenere la giusta combinazione fra classico e moderno, in qualsiasi ambiente si vadano ad inserire. E per non rinunciare a un tocco di colore, ecco il cosiddetto ‘Pantone Ultra Violet’: viola vivace e brillante, particolarmente adatto alle decorazioni parietali, ai cuscini ed ai rivestimenti in tessuto.

