Minimetrò, a Fontivegge spunta un cartello sbagliato

Per promuovere gli orari del Minimetrò spunta un cartello sbagliato in città. Il segnale situato nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge che indica il Minimetrò ed i suoi orari di funzionamento ha infatti un grossolano errore: per due volte viene ripetuta la parola feriali nell’indicare due diverse fasce orarie di funzionamento del servizio di mobilità.

E così si apprende che nei “feriali” il Minimetrò è in funzione dalle 7 alle 21.05, ma sempre nei giorni “feriali” anche dalle 9 alle 20.45. Per fortuna un aiuto su quale sia l’orario giusto arriva dalla traduzione in inglese sottostante. E così si può capire che in realtà nei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato (“weekdays and saturdays“), il funzionamento è dalle 7 alle 21.05, mentre nei festivi (“sundays and holidays“) dalle 9 alle 20,45. La svista dei realizzatori del cartello è stata segnalata da un utente della pagina Facebook “Perugia: ieri oggi e domani”. Speriamo che presto se ne accorgano anche gli enti competenti e provvedano a sistemare l’errore.

