Minaccia di morte la sorella minore e la picchia, uomo violento ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Marsciano (PG) hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Spoleto nei confronti di un pregiudicato di 55 anni, nato e residente nel centro umbro, responsabile di estorsione aggravata e continuata e minacce.

La vicenda risale ai primi giorni del mese di dicembre 2017 quando l’uomo fece irruzione nel negozio di parrucchiere di proprietà della sorella minore, sito nella vicina Collazzone (PG), pretendendo la consegna di una somma di denaro. Al rifiuto della donna l’uomo ha reagito violentemente minacciandola di morte, danneggiandole l’autovettura e prendendo a calci la vetrata dell’esercizio commerciale.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia ed accertavano che la donna, già in passato, aveva subito in silenzio analoghe violenze dal fratello. In base agli esiti investigativi il GIP presso il Tribunale di Spoleto emetteva una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quest’ultimo, che è stato posto agli arresti domiciliari.

