Migranti, a Todi la mostra sulla sfida dell’incontro

Inaugurazione il 30 dicembre, previsti vari appuntamenti collaterali sul tema “L’io rinasce in un incontro, aperitivo con…”

Il prossimo 30 dicembre alle ore 16:30, presso la Sala del Trono del Palazzo del Vescovado a Todi, verrà inaugurata la mostra “Migranti. La sfida dell’incontro”, che sarà visitabile fino al 14 gennaio 2018 nel piccolo gioiello barocco della Chiesa della Nunziatina a Todi. Interverranno all’inaugurazione: il Sindaco di Todi, Avv. Antonino Ruggiano, che porterà il suo saluto, S.E. Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo della Diocesi di Orvieto – Todi, e la dottoressa Alessandra Convertini, curatrice della mostra.

La mostra trae origine da tante domande suscitate dalla realtà degli eventi. Negli ultimi anni migliaia di migranti sono arrivati in Italia, soprattutto via mare e nel nostro Paese vivono ormai stabilmente 5 milioni di stranieri. Da dove vengono, cosa cercano, di quali vicende umane sono protagonisti? Cosa significa accogliere? Come è possibile incontrare chi appartiene a un’identità diversa dalla nostra? Come si può vivere insieme? Come si muovono l’Italia e l’Europa di fronte a un fenomeno epocale che suscita polemiche e divisioni nell’opinione pubblica e nella politica? E quali sono le esperienze in atto che testimoniano che l’altro è un bene.

La mostra sarà anche il perno di una serie di eventi collaterali dal titolo: “L’io rinasce in un incontro, aperitivo con…”, veri e propri momenti di approfondimento e di concreta declinazione del tema della migrazione nella realtà del territorio, che offriranno un’occasione di racconto di alcune esperienze positive già in atto nel campo dell’accoglienza e di confronto sul tema attualissimo della migrazione.

Gli incontri si svolgeranno nella stessa sede della mostra, il prezioso scrigno barocco della Chiesa della Nunziatina, nei seguenti pomeriggi feriali alle ore 17,30:

02/01/2018 “Vado scuola: esperienze di apprendimento di italiano L2” a cura dell’Associazione Culturale Matavitatau

04/01/2018 “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” a cura del Banco di Solidarietà

05/01/2018 “Missione in Albania della Diocesi” a cura di Fondazione Migrantes

09/01/2018 “Esperienze di accoglienza a Todi” a cura di Caritas Orvieto Todi

10/01/2018 “L’olio come risultato di migrazioni millenarie fra continenti, religioni, civiltà” a cura dell’Accademia dei Georgofili e dell’Associazione Culturale Matavitatau

11/01/2018 “Fuocoammare” 2016, proiezione del film di Gianfranco Rosi, presso Sala del Trono del Palazzo Vescovile

12/01/2018 “La donna e l’Islam” a cura del Rotary Club di Todi

Evento di rilievo, nel corso del periodo di esposizione della mostra è quello previsto nella giornata di sabato 13 gennaio dal titolo: “Le forze che muovono la storia sono le stesse che muovono il cuore dell’uomo”. Sarà presente il dott. Ahmad Farhad Bitani, educatore e fondatore del Global Afghan Forum, figlio di un generale dei mujaheddin, uno degli uomini più fidati del presidente Karzai che porterà la sua testimonianza diretta.

La mostra è organizzata dalla Caritas Diocesana della Diocesi Orvieto-Todi insieme all’Associazione Culturale Matavitatau, con il patrocinio del Comune di Todi, ed in collaborazione con il Rotary Club di Todi, la testata giornalistica Umbria e Cultura e il Centro Studi e Qualità dell’Accademia dei Georgofili.

