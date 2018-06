“Mediazione linguistica” e “Partiamo dagli adulti”, slitta scadenza bandi Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

E’ stata prorogata al 10 settembre 2018 la scadenza dei due bandi a tema “Mediazione linguistica” e “Partiamo dagli adulti” del settore “Educazione, lstruzione, Formazione” pubblicati lo scorso 8 maggio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nati con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dei processi di comunicazione nell’ambito delle attività didattiche, i due bandi sono frutto di una attività di ascolto e di confronto che ha interessato anche l’Istituto Scolastico Regionale.

In seguito all’interesse manifestato dalle scuole e all’importanza delle tematiche affrontate, che intercettano “emergenze” particolarmente sentite dalle Istituzioni e dagli operatori scolastici del territorio, la Fondazione ha deciso di posticipare i termini per la presentazione delle domande, inizialmente fissati a domani, 29 giugno, così da concedere più tempo alle scuole per formulare ed elaborare progetti che abbiano un impatto significativo sul potenziamento dell’efficacia formativa e delle attività didattiche.

Il bando “Mediazione linguistica”, per il quale sono stati stanziati 350mila euro, è rivolto alle scuole primarie per la realizzazione di attività indirizzate agli alunni che hanno la necessità di implementare la conoscenza della lingua italiana in quanto non lingua madre, così da favorire processi di comunicazione e, quindi, di inclusione sociale. “Partiamo dagli adulti” sostiene invece progetti realizzati dalle scuole secondarie di primo e secondo grado per la formazione dei genitori e degli insegnanti, affinchè possano agire nel miglior modo possibile sul piano educativo indirizzando i giovani all’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie per la comunicazione, contribuendo così allo sviluppo del digitale nella pratica didattica quotidiana. Per questa misura sono stati stanziati 100mila euro.

I bandi sono pubblicati sul sito www.fondazionecrpg.com nella sezione “bandi e contributi” – “richieste di contributo”, da cui si accede anche alla piattaforma ROL – Richieste e Rendicontazione On Line per la compilazione della domanda di contributo.

