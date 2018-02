Il Massaggio di Foligno, eccellenza della fisioterapia regionale

Foligno può vantare una vera e propria punta di eccellenza regionale nel campo della fisioterapia: è il centro specializzato Il Massaggio (http://www.ilmassaggio.eu/) al quale si rivolgono pazienti di tutte le età, anche dal resto d’Italia, per affidarsi alle terapie degli esperti e professionisti che operano nella srtuttura. Quando ci si fa male, o si riscontra un problema fisico, la condizione può essere invalidante, e creare fastidiosi problemi che turbano la vita quotidiana lasciando un senso di impotenza e frustrazione.

Affidarsi a dei professionisti è il primo passo per rimettersi in sesto e tornare verso la normalità. Un lavoro delicato quanto complesso che deve garantire la massima affidabilità. Per tornare in forma non ci sono tempi brevi nè lungaggini, ma semplicemente…il tempo che ci vuole!

Non solo fisioterapia, il processo deve prevedere e comprendere anche anche supporto umano e consigli preziosi sul come muoversi per evitare dolori e complicazioni, quali brutte abitudini lasciare e quale stile di vita serve per riprendersi al meglio. Questa è la mission del centro Il Massaggio di Foligno. Seguire il paziente non solo fisicamente.

Quanto ci vuole per superare il dolore?

Non esiste una scandenza precisa, è invece più importante, fondamentale, il cosa fare nel tempo che serve per recupare. A diagnosticare ed a preparare una riabilitazione su misura deve essere un medico, anzi occorre evitare sforzi per accellerare i tempi onde evitare di peggiorare ulteriormente la situazione.

Affidarsi a professionisti del settore significa davvero ‘mettersi in buone mani’ ma soprattutto, in questi il ‘fai da te’ rischia di compromettere tutto con complicazioni irreparabili. Solo gli esercizi specifici ed i macchinari consigliati dai professionisti sono la terapia giusta per una fisioterapia in grado di migliorare la qualità della vita di ogni persona che ne ha bisogno, dopo usura o traumi più o meno gravi.

