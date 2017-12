Massa Martana, ordigni bellici vicino alla strada regionale

L’allarme di un cittadino, ora tutto transennato

Due ordigni bellici inesplosi, uno dei quali privo di spoletta, sono stati trovati in un campo nella zona di Massa Martana, e per la precisione vicino Viepri. A dare l’allarme un cittadino che ha subito chiamato i carabinieri, che hanno provveduto a transennare la zona interessata. Si tratta probabilmente di due pezzi di artiglieria della seconda guerra mondiale e peraltro in cattivo stato di conservazione. La zona a 200 metri dalla de 316 è vicina ad una zona boschiva, ma lontana dalle abitazioni ed è stata transennata in attesa delle operazioni di rito. Si attendono ora le operazioni di bonifica della zona, grazie alle operazioni degli artificieri.

©Riproduzione riservata

Stampa