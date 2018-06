Marsciano, ultimi giorni per la mostra pittorica “Armonie” di Maria Elisa Loletti

Si concluderà domenica 24 giugno presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano la mostra “Armonie” della pittrice marscianese Maria Elisa Loletti, inaugurata lo scorso 16 giugno alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune di Marsciano Valentina Bonomi.

L’amore per l’arte e la pittura ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Maria Elisa, così come anche nella sua professione di insegnante. Dal 1995 dipinge come autodidatta e dopo un periodo figurativo è approdata verso un linguaggio artistico dove linee e forme geometriche si materializzano in uno slang personale. La pittura diviene un modo di comunicare al di là del linguaggio e le tonalità intense si inseguono e sono il risultato di un suo mondo interiore rielaborato dalla memoria. Una era e propria ricerca fatta con passione che approda in seguito ad un lirismo astratto e informale, all’insegna dell’improvvisazione. Un andare oltre la realtà, per trovare spazi ignoti fatti di luci ed ombre, un viaggio dentro l’anima verso sé stessi.

Come spiega bene Fabrizio Fabrizi, editore marscianese che ha curato l’allestimento della mostra e la sua presentazione al pubblico, “la mostra di pittura di Elisa Loletti è una esposizione che merita di essere visitata dal più ampio numero di persone in quanto raccoglie una serie di pregevoli dipinti che spaziano dal filone realista a quello fauve fino all’astrattismo, rievocando nomi di grande prestigio come Kandinskij, Mondrian, D’Orazio e correnti fine Ottocento. Un’artista, Elisa, che racconta la sua pittura esclusivamente attraverso il proprio sentire che si manifesta con semplicità e autentica purezza”.

La mostra, che insieme all’esposizione “I colori dell’anima” di Lucia Arcelli ha accompagnato gli eventi della festa di San Giovanni – Palio della Botti, è visitabile dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00. Da venerdì 22 a domenica 24, inoltre, presso il Museo sarà visitabile anche una mostra di bonsai realizzata in collaborazione con l’Associazione Umbria Bonsai. Per informazioni si può telefonare allo 0758741152.

