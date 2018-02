Marsciano, lunedì interruzione del servizio idrico

Avviso di Umbra acque per la manutenzione straordinaria per l’allaccio di un nuovo tratto della rete

Umbra acque spa informa la clientela interessata che, a causa di interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria per allaccio nuovo tratto, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 di lunedi 26/02/2018 si verificherà un’ interruzione del servizio idrico nelle seguenti zone del Comune di Marsciano: loc. Castello delle Forme, centro storico, voc. Piloncia.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il propri ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800. 250. 445

