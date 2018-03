In biblioteca letture animate gratuite in inglese per bambini

L’iniziativa è promossa dal Comune di Marsciano insieme all’associazione Speak Up | Incontri gratuiti anche per gli adulti

Si svolgono una volta al mese presso la biblioteca comunale e al momento coinvolgono due gruppi di venti bambini ciascuno, uno che va dai 3 ai 5 anni e l’altro dai 6 agli 8 anni di età. Sono letture animate gratuite in lingua inglese promosse dal Comune di Marsciano insieme a Speak Up Academy la cui presidente Amalya Khachiyan è l’animatrice di questi incontri. Speak Up è una associazione di promozione sociale costituita a Marsciano nel 2017 e il cui scopo è promuovere la conoscenza e la diffusione della lingua e cultura inglese e di altre lingue internazionali nei più diversi campi.

Il progetto delle letture animate in lingua inglese rivolto ai bambini parte dal presupposto che la lettura è una delle attività principali per imparare una lingua straniera e perciò leggere a voce alta in inglese deve essere fortemente incoraggiato nei bambini.

L’obiettivo del progetto è di avvicinare gradualmente i bambini all’ascolto dei suoni, migliorare la loro comprensione orale e rendere la lettura in inglese un piacere. Questo viene fatto con un approccio pedagogico innovativo basto sull’interattività. Si fa uso di materiale didattico con cui i ragazzi possono interagire giocando, come una lavagna ricoperta in feltro sulla quale attaccare piccoli oggetti di stoffa che rappresentano i personaggi e gli elementi della storia raccontata. E inoltre l’ascolto di musica e l’uso di libretti con storie illustrate e esercizi da svolgere insieme.

Il prossimo incontro è in programma il 30 marzo, con una storia di Pasqua. In questa prima fase del progetto sono previsti incontri fino al mese di giugno. Poi l’intenzione è di ripartire a settembre. Per informazioni si può contattare la biblioteca allo 0758742906 o biblioteca@comune.marsciano.pg.it.

L’associazione Speak Up Academy, con il patrocinio del Comune, organizza anche incontri gratuiti rivolti ad un pubblico adulto e finalizzati al potenziamento della conoscenza della lingua inglese attraverso il suo utilizzo in situazioni di realtà stimolando la curiosità e favorendo la motivazione ad apprendere tramite la conversazione e l’uso pratico della lingua. Si svolgono due sabati al mese, dalle 15.30 alle 17.30, presso la sala Venanzio Vallerani del Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte e sono rivolti a tutti coloro che vogliono mantenere il proprio inglese in allenamento senza fare un vero e proprio corso di lingua, perché non ne hanno bisogno o semplicemente non vogliono affrontare un percorso particolarmente impegnativo. In ogni incontro il moderatore della conversazione proporrà un tema e fornirà del materiale di supporto per facilitare la discussione e l’utilizzo delle giuste parole chiave per quel tipo di argomento. Si tratta quindi di una occasione per praticare la lingua parlando di argomenti di attualità, temi sociali, lifestyle e tanto altro ancora in un ambiente rilassato e amichevole.

Per informazioni su questi corsi e sulle altre iniziative di apprendimento e potenziamento della lingua inglese proposte da Speak Up Academy si può contattare l’associazione al 3485825176 e visitare la pagina facebook @speakupacademyitaly.

Stampa