Maltempo, viabilità ok su strade provinciali e regionali | Revocato blocco mezzi pesanti

L’area viabilità della Provincia di Perugia rende noto che sono attualmente tutti in azione i mezzi della Provincia di Perugia, già in allerta dalla giornata di ieri, per liberare le maggiori arterie di collegamenti di competenza dell’Ente.

Anche nelle strade che interessano i comuni più piccoli la situazione sta tornando alla normalità. “Sapevamo di questa allerta meteo – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità –, e per questo motivo avevamo già predisposto un piano neve e le risorse necessarie per avvalerci di ditte esterne che potessero aiutarci a fronteggiare l’emergenza, mettendo a disposizione macchine spazzaneve e spargisale. Ad oggi non abbiamo rilevato particolari criticità e tutte le strade di nostra competenza stanno tornando percorribili. Il problema, nella giornata di domani, potrebbe essere il ghiaccio, ma le macchine spargisale, lavoreranno per tutta la giornata a ritmo serrato, al fine di evitare problemi alla circolazione. Ringrazio tutta l’area viabilità e i comprensori che hanno lavorato con impegno e professionalità per fronteggiare l’emergenza”.

Nel frattempo la Prefettura di Perugia rende nota la revoca del blocco alla circolazione dei mezzi pesanti di massa complessiva, a pieno carico, superiori a 7,5 tonnellate. A questi mezzi però è fatto obbligo di circolare con le catene montate sia sulle strade provinciali che quelle regionali. Il provvedimento di revoca è stato deciso questa mattina dopo le indicazioni giunte dal Centro Operativo Viabilità riunitosi questa mattina.

