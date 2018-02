Maltempo, caos treni in Umbria | Ma rimborsi fino al 100%

L’ultimo bollettino sul sito di Rete ferroviaria italiana, lunedì sera alle ore 21, annunciava la cancellazione, per la giornata di oggi 27 febbraio, di diversi treni dell’Alta Velocità ed Intercity e la conferma dell 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio. Poi quella riga finale che ha fatto ben sperare i pendolari umbri: “I regionali veloci provenienti dall’Umbria e le Marche saranno tutti garantiti. Sospesi i collegamenti diretti Rieti – Roma“.

Chi quindi stamattina si è recato nella solita stazione di partenza per andare a lavoro, però, ha dovuto affrontare un’altra giornata di passione lungo i binari. Il primo treno del mattino con destinazione Roma (ma usato anche per chi da Foligno o Spoleto ad esempio deve recarsi a Terni o Orte) è arrivato alla stazione di Spoleto alle 8:20; tutti i treni precedenti – regionali e Intercity – sono stati soppressi. Ritardi lunghissimi anche per i treni che viaggiano in senso opposto, provenienti quindi da Roma. Chiusa la stazione Roma Termini, tutti i treni fermano e partono da Tiburtina.

Dopo la difficile giornata di ieri in centro Italia, a causa soprattutto della paralisi della linea a Roma – ieri a Orvieto un Intercity è rimasto bloccato 4 ore, alla stazione di Spoleto da ieri è fermo un treno regionale -, anche quella di oggi è una giornata complicata per i pendolari. Eppure appena 5 giorni fa le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, avevano annunciato di aver attivato i “Piani neve e Gelo”.

Il bollettino di stamattina

Pochi istanti fa è stato pubblicato l’ultimo bollettino di Trenitalia e Rfi datato alle ore 9 del 27 febbraio: “Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata nel nodo di Napoli, a causa del peggioramento della situazione meteorologica e per le abbondanti precipitazioni nevose in corso. In linea con il livello di emergenza dei piani neve e gelo, i servizi alta velocità tra Napoli e Roma vengono ridotti. Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto. Nel nodo di Roma, è confermata l’offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con l’80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio. Potenziati i presidi di assistenza in tutti i principali nodi metropolitani”.

Nessun aggiornamento, invece, sulla circolazione locale in Umbria: l’ultimo bollettino relativo alla regione è di lunedì sera.

Rimborsi fino al 100% per i biglietti di ieri e oggi

Il Gruppo FS nella giornata di ieri ha annunciato il rimborso per chi ha rinunciato al viaggio per causa dei ritardi provocati dal maltempo ma anche per chi ha viaggiato arrivando con almeno 3 ore di ritardo. Provvedimento confermato anche per i disagi di oggi.

“I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina (26 febbraio, ndr) hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. Anche a chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale, anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee. Il provvedimento è valido anche per la giornata del 27 febbraio”.

Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web di RFI.

