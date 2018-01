Magione, incidente tra auto e pulmino disabili | 9 persone coinvolte

Difficoltà per i giovani ospiti di una struttura terapeutica della zona | Tanto lo spavento, due i ricoverati in ospedale

Nella tarda serata di sabato si è verificato un brutto incidente all’uscita del raccordo Perugia – Bettolle. Intorno alle 23.30, nei pressi dello svincolo di Magione, per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati un’auto con a bordo cinque giovanissimi ed un pulmino da sette posti che trasportava quattro ragazzi disabili e l’operatore accompagnatore.

I ragazzi di una comunità terapeutica della zona erano di rientro da qualche ora trascorsa al pub, quando un violento impatto ha completamente distrutto i mezzi, tanto che sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le pattuglie di polizia e carabinieri che si trovavano più vicine al luogo dell’incidente.

Nove in totale le persone da soccorrere, con la difficoltà di gestire anche l’aspetto emotivo dei ragazzi disabili spaventati e scioccati dall’accaduto. Dei cinque giovani che viaggiavano nell’auto, nessuno ha riportato ferite significative, ma alcuni hanno comunque raggiunto autonomamente il pronto soccorso per accertamenti. Due dei ragazzi disabili sono stati ricoverati al Santa Maria della Misericordia: una giovane per una frattura allo sterno e ferite al volto, mentre un ragazzo è stato trattenuto in osservazione per il trauma emotivo che lo aveva praticamente paralizzato, tanto che, dalla paura, ai medici continuava a ripetere di non sentire più le gambe. Solo qualche escoriazione per gli altri passeggeri del pulmino.

