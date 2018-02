LXVI Settimana Centro Studi Alto Medioevo | Si parlerà di mobilità medievale

La LXVI Settimana si propone di analizzare non la mobilità medievale, bensì i veri processi migratori, gli spostamenti in cui siano constatabili luoghi di partenza e nuovi insediamenti.

Spostamenti non di individui bensì di gruppi umani, di composizione eventualmente fluida e variabile ma che abbiano una rilevanza sociale collettiva. Appunto a questa dimensione (non occasionale e non individuale), si darà spazio ponendo attenzione alle migrazioni di usi, di modelli, di pratiche sociali, di oggetti, di competenze culturali, di immagini.

Una prima parte della settimana sarà dedicata agli aspetti etno-antropologici. Una seconda ai ‘casi’ più rilevanti di migrazioni di massa e ai loro riflessi sociali. Una terza a ciò che le migrazioni trasferiscono da una regione all’altra.

