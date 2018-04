Lo Scarpellini compie 100 anni e cerca chi ha frequentato la scuola

Con lo slogan “Stiamo cercando proprio te” l’Istituto Tecnico Economico “Feliciano Scarpellini” di Foligno ha lanciato un appello per ricercare tutti coloro che, a vario titolo (ex studenti, docenti, impiegati e collaboratori scolastici), hanno frequentato la scuola di via Ciro Menotti che proprio quest’anno festeggia cento anni.

Con l’intento di stabilire un contatto e avviare così una rete di relazioni l’istituto Scarpellini, nell’ambito delle celebrazioni del centenario, ha attivato un canale di scambio, proponendosi come ponte tra epoche e generazioni, luogo di incontro tra gli studenti di ieri e quelli di oggi ma anche docenti.

L’occasione per incontrarsi e fare il punto, per scambiarsi opinioni ed esperienze, per ritrovarsi giovani tra i giovani, parte di una comunità nata trasversalmente sui banchi di scuola – informa lo Scarpellini in una nota – sarà costituita dal convegno dal titolo “L’istruzione tecnica: evoluzione storica e prospettive future”, previsto per sabato 12 maggio nella sala rossa di Palazzo Trinci. Al convegno, parteciperanno, oltre ai relatori della tavola rotonda, anche i protagonisti della scuola folignate. Attesa un’intera classe, ricostituita dopo quasi mezzo secolo, e una ex docente della scuola, classe 1928.

Per mettersi in contatto con l’Istituto Tecnico Economico “Feliciano. Scarpellini” è possibile chiamare, mandare un sms o un messaggio WhatsApp al seguente numero telefonico: 0742.350417, inviare una mail a centenarioscarpellini@gmail.com, accedere al sito web o al profilo Facebook dell’istituto per postare commenti e immagini.

