Lion Club Foligno, Fabrizio Bravi eletto presidente per l’anno 2018-2019

Nella splendida cornice della Chiesa Tonda di Spello ha avuto luogo, in data 17 corrente, il “Passaggio della Campana”, vale a dire il passaggio della carica di Presidente del Lions Club di Foligno tra la Presidente uscente Giulia Maria Rita Cirinei ed il neo eletto Presidente FABRIZIO BRAVI.

Oltre ai soci del Club, fra i quali il Cerimoniere Distrettuale Marco Fantauzzi, erano presenti il Presidente di Circoscrizione Rosalba Bruno, il Presidente di Zona Guido Pennoni, oltre ai Presidenti dei Club di Assisi:Francesco Borgognoni, di Gualdo Tadino: Gianni Padoin, di Spoleto: Mario di Spirito nonché gli officers Distrettuali Vito Betti, Vincenzo Fragolino, Rossi Gabriella.

La Presidente uscente Dottoressa Cirenei ha brevemente ricordato, non senza una punta di orgoglio, come il Lions Club di Foligno sia spesso citato ad esempio per la sua vitalità ed aderenza concreta agli ideali del “lionismo” ed a richiamato le principali iniziative dell’anno realizzate dalla sua gestione, con la collaborazione dei soci responsabili dei services, citandoli tutti per nome.

Il primo evento, a settembre 2017, voluto per ricordare i venti anni dal terremoto del 97: “e quindi uscimmo a riveder le stelle” svoltosi all’Auditorium S.Domenico, con la collaborazione dei club service della città ha raggiunto, con pieno successo, l’obiettivo di raccogliere fondi per dotare la Casa Palmas di Foligno di un nuovo impianto di condizionamento. La struttura fu donata ,in occasione del terremoto del 1997,dai lions al Comune di Foligno, per accogliere i “diversamente abili” ed intitolata al Governatore dell’epoca che ne appoggiò fortemente la realizzazione.

A seguire, a novembre 2017, il concorso “Un Poster per la Pace” che ha interessato cinque scuole secondarie con la partecipazione di oltre 300 alunni e la presentazione di altrettanti elaborati.

In occasione della Charher, celebrata, a gennaio, alla presenza del Governatore Rocco Falcone, comunicato ufficialmente la realizzazione del Service “Città del Sollievo” con l’adesione dei Comuni di Bevagna, Foligno, Montefalco, Spello e Trevi.

Ancora, a febbraio 2018, la conferenza sui vaccini “Informarsi bene…non fa male”: problema al momento tanto attuale.

Sempre con un occhio rivolto alle scuole, nel mese di aprile, nella Sala Rossa di Palazzo Trinci, realizzati i services “Progetto Martina”: “Parliamo ai giovani di tumori , lezioni contro il Silenzio” nonché il progetto “Educazione Stradale”, anch’esso destinato agli studenti e realizzato con la collaborazione degli organi di Polizia stradale e Comunale.

Ancora a seguire tanti eventi, alla biblioteca Maffei: ”Ma lo spazio di chi è” e, in intermiting con gli altri club della zona: Assisi, Gualdo Tadino, Spoleto, con la fattiva e preminente presenza del club di Foligno ad Assisi: la conferenza “Donne, Giovani e Famiglie”, a Spoleto: “Lions Day” ed a Gualdo Tadino: “Scrining sul Diabete”.

Tra le donazioni deliberate dal Consiglio Direttivo del Club, anche due contributi a favore dei Comuni di Bevagna e Montefalco per iniziative utili alle rispettive comunità, rese possibili anche grazie ad una elargizione dal Lions Club ATH – Belga venuto in visita in Umbria ed ospitato dal Club di Foligno.

Nel corso della serata, abilmente gestita dal Cerimoniere Distrettuale Marco Fantauzzi, con la collaborazione del Cerimoniere del Club, Marta Maffei, hanno preso la parola, per complimentarsi, il Presidente di Zona Guido Pennoni e di Circoscrizione Rosalba Bruno, il Sindaco di Spello, che ha fatto gli onori di casa, svolgendosi la conviviale nel suo territorio, nonché gli altri Sindaci dei Comuni di Bevagna, Trevi e Foligno. A tutti, cosi come ai rappresentanti delle associazioni di categoria, la Presidente Cirinei ha donato il Guidoncino del Club.

Una particolare ed affettuosa ovazione, tutti i presenti ed in particolare i soci lions del Club di Foligno, hanno infine voluto riservare al socio Mario Filippi Coccetta, recentemente nominato “Cavaliere del Lavoro” per i suoi meriti imprenditoriali dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ricambiati da un commosso ringraziamento dello stesso che ha voluto condividere il merito del riconoscimento a tutti i componenti della sua famiglia.

Tra le anticipazioni della Presidente Cirenei l’assicurazione che presto verrà consegnato al Comune di Foligno, il parco Melvin Jones, la cui realizzazione iniziata sotto la Presidenza Petterini, mantenuta dai successivi Presidenti, seguita per il Club dal socio lion Geom. Andrea Buono, ha trovato

nell’impresa” Edilizia Beta”, del Geom.Marco ,presente alla conviiale, una precisa esecuzione.

Dopo la conviviale e la Cerimonia di investitura ha preso la parola il neo presidente eletto Fabrizio Bravi il quale ha affermato che il club continuerà ad operare incisivamente nella collettività nella quale vive, ad aprirsi come sempre verso l’esterno, a partecipare attivamente allo studio e alla soluzione dei problemi dei territori e delle comunità in cui opera: Foligno, Bevagna, Montefalco, Spello e Trevi, a sollecitare e a promuoverne tutte le azioni utili allo sviluppo, collaborando come sempre con le Istituzioni a pungolarle e a criticarle quando necessario.

Per realizzare tutto ciò oltre al suo impegno personale il nuovo Presidente si avvarrà della collaborazione del nuovo direttivo, dell’anno 2018/2019, che ha voluto ricordare ed in particolare degli officers operativi: Past Presidente: Giulia Rita Cirinei; Vice-Presidenti: Elisabetta Todeschini, Angelo Mancini, Aldo Amoni; Segratario: Anna Frongia; Cerimoniere: Carla Ascani; Tesoriere: Dagaberto Cannavicci; Presidente Comitato Soci: Danilo D’Alessandro; Presidente Comitato Service: Giuseppe Lio; Censore: Luigi Napolitano: Officer telematico: Daniele Ranocchia: Addetto Stampa: Carlo Cherubini: Coordinatore LCIF: Marco Fantauzzi; Addetto Sicurezza: Salvatore Zaiti; Consiglieri: Massimiliano Bianchi, Mario Filippi Coccetta, Gualtiero Gallina, Maurizio Gallinella, Marta Maffei, Annarita Mollaioli, Umberto Natale, Carmelita Uccellini Batori, Mauro Zampolini; Revisori Conti: Andrea Pettrini, Emilio Onori, Giacomo Filippi Coccetta.

Immediatamente dopo il Club ha voluto premiare la Presidente Cirenei, prima donna del Club a rivestire tale incarico, donandole fra l’altro il leone d’argento, simbolo dei Lions.

Come già citato hanno onorato con la loro presenza la conviviale i Sindaci di Bevagna: Prof.ssa Annarita Falsacappa, di Spello: Moreno Landrini, di Trevi: Bernardino Sperandio ed il V.Sindaco di Foligno, Prof.ssa Rita Barbetti nonché i rappresentanti delle varie Associazioni di Servizio del territorio: Dr. Salvatore Ferocino per i Rotary Club, ed il Presidente Incoming Rotary: Dr.Alfredo Ottaviani, la D.ssa Franca Romagnoli: Segretario Distrettuale dell’Inner Wheel, Paola Romagnoli: Presidente Incoming Inner Wheel, la Presidente del Kiwanis Marina Bonamici , la past Presidente del Soroptimist: Marta Onali, il luogotenente, past Governatore del Kiwanis Dott. Damiano Duranti.

Con il tocco della Campana effettuato dal neo eletto presidente Fabrizio Bravi si è conclusa l’ultima conviviale dell’anno 2017/2018 e si è anticipato l’avvio dell’anno lionistico 2018/2019 che inizierà ufficialmente a partire dal primo luglio.

