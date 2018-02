E’ on line il portale umbriamylike.it, parte ufficialmente il progetto d’informazione e comunicazione turistico commerciale dell’Umbria.

Un contenitore Web, che attraverso Google e l’interazione con i principali social network come Facebook, Twitter, Instagram, darà visibilità alle aziende e informerà gli utenti su eventi, servizi utili e notizie aggiornate in tempo reale. I Blog territoriali costituiranno il valore aggiunto per un mercato Local che potrà beneficiare non solo dello straordinario valore del posizionamento sui motori di ricerca ma di contenuti editoriali esclusivi, esaltandone le tradizioni l’arte e la cultura.

Il portale nasce dall’idea di Moreno Fanini in collaborazione con la Syn-Media di Spoleto, riteniamo che la digitalizzazione ormai debba essere indirizzata verso quegli operatori locali spesso dimenticati dalla comunicazione, che rappresentano il 90% del tessuto socio economico di tutto il territorio nazionale e sono l’asse portante della nostra economia.

“La nostra missione dice Moreno Fanini è dare valore assoluto ai prodotti, alle attività, ai servizi, e all’identità di ogni operatore local che attraverso una digitalizzazione a 360° potrà comunicare con grande efficacia e semplicità ad un mercato sempre più esigente ed attento.

Il progetto ri volto alle PMI partirà dall’Umbria, è mirato ad interessare l’intero territorio nazionale. Un aspetto fondamentale è l’attività SEO, svolta da personale altamente qualificato, che sarà il punto di riferimento di tutto il progetto. In un momento di mercato come quello attuale, conclude Fanini la grande sfida che abbiamo stabilito essere priorità assoluta, è creare opportunità di lavoro, e attraverso una formazione specifica formeremo consulenti digitali in grado di progettare insieme alle aziende soluzioni efficaci, concrete e misurabili.

“La propensione ad intuire ed anticipare i cambiamenti è la caratteristica che ci ha sempre distinti” dichiara Leonardo Perini, co-founder di Syn-Media, abbiamo festeggiato nel 2017 i primi 10 anni di Tuttoggi.info, giornale online regionale con oltre 5.250.000 sessioni nel 2017 e un incremento del 25% rispetto al 2016, “l’incontro con Moreno Fanini ha concretizzato un progetto che unisce la qualità editoriale e l’informazione con la comunicazione aziendale delle piccole e medie aziende in un mondo in continuo mutamento”.

Il progetto nella sua interezza verrà presentato ufficialmente agli Enti regionali, alle associazioni di categoria e alla stampa nei prossimi giorni.

