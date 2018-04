On line la nuova App dell’Azienda Usl Umbria 2

“Azienda USL Umbria 2” è la nuova App dell’Azienda Sanitaria, voluta della Direzione Aziendale e realizzata dal Servizio Comunicazione in collaborazione con Italia on Line, partner nazionale proprietario dei marchi Libero.it, Virgilio.it. Pagine Bianche e Pagine Gialle. L’applicazione è pensata per smarthphone e tablet e disponibile per il download gratuito su Apple Store e Google Play Store.

La App “Azienda Usl Umbria 2” consente di avere a portata di mano le principali funzionalità che permettono di usufruire al meglio dei servizi erogati dall’Azienda.

La sezione “Servizi Digitali” permetterà di collegarsi al portale web, prenotare la prestazione in pochi semplici passi, ritirare on line i referti degli esami di laboratorio e quelli radiologici, pagare visite sanitarie e prestazioni specialistiche.

La sezione “Come fare per…” fornirà tutte le informazioni su ticket, accesso ai servizi, ritiro referti e disbrigo pratiche.

Con le News ed il periodico on line Usl Umbria 2 inForma si avrà la possibilità di tenersi sempre aggiornati sulle ultime novità relative al mondo della sanità locale e regionale.

A disposizione dei cittadini, nella Guida ai Servizi, tutte le informazioni relative ai Servizi aziendali, ai Pediatri di Libera Scelta, ai Medici di Medicina Generale.

Gli innovativi moduli Multilocator, all’interno dei quali è prevista la funzione di realtà aumentata, consentiranno di localizzare e calcolare il percorso verso le strutture sanitarie, guardie mediche e centri di prenotazione.

