Lidl celebra i 25 anni e festeggia con i clienti attraverso il Volantino ricco di sottoprezzi

Prezzi stracciati per festeggiare le Nozze d’argento con i clienti: è la sensazionale offerta questa settimana dal Volantino Lidl, che celebra i 25 anni della catena di supermercati tedesca con Sottoprezzi: una serie di offerte che spaziano dagli alimentari ai detersivi, fino ai dolci per prepararsi alla Pasqua con anticipo nel segno del risparmio.

Il Volantino Lidl, che contiene offerte valide fino al 24 febbraio e si può scaricare o consultare nell’omonimo sito web, parte con la passata di pomodoro a 69 centesimi, la pasta De Cecco a 1,19 euro e i cornetti Bauli a 1,99 e prosegue con tonno Nostromo, succhi di frutta Santal, e Girella Motta.

Passando ai prodotti per la pulizia, questa settimana si possono trovare in offerta, tra gli altri, il fusto Dixan classico, l’ammorbidente concentrato Felce Azzurra, il bagno schiuma Pino Silvestre in tre diverse fragranze a 1,49 euro, sapone liquido Bionsen, Gliss shampoo e balsamo Testa nera, pannolini per bambini e carta assorbente Tenderly.

Fino a domenica 25 sono invece in offerta crackers salati, fette biscottate integrali, cous cous, olive nere, funghi, arachidi, pop corn e ancora Coca cola, Fanta, nettare di pesca e tanti altri prodotti, mentre i bocconcini per gatto Cochida a fronte di un prezzo normale di 39 centesimi a lattina possono essere acquistati con il 25% di sconto in stock da 20 barattoli a 5,85 euro di cui 5 gratis.

In offerta tutta la settimana anche la carne (tra l’altro, hamburger di tacchino, stinco di suino e cotoletta di pollo con scamorza).

Ma la promozione per il 25 anni della Lidl prevede anche sconti per un giorno: solo il 21 febbraio, per esempio, si può trovare la caciotta Milbona a 1,79 euro, da lunedì a mercoledì sono in offerta – tra l’altro – pancetta affumicata, bio pizza ed emmenthal, mentre da giovedì a domenica wurstel, polpette precotte, e gnocchi ripieni.

Tra i dolci pasquali da acquistare in anticipo con enorme risparmio, invece, troviamo la colomba al cioccolato farcita e ricoperta a 3,69 euro, le uova di cioccolato a 2,79, ovetti, gallina pasquale e gelatine miste.

Nel volantino Lidl di questa settimana, poi, si trovano anche prodotti dell’eccellenza gastronomica italiana (Italiamo), accessori per l’automobile e la motocicletta (come il casco jet Crivit a soli 29,99 euro e la calzamaglia da motociclista a 12,99) e ancora arredamenti vintage per la casa e “pollice verde”, senza dimenticare la moda con abbigliamento intimo ma anche scarpe, calzini e camicie (quelle da donna Esmara a soli 7,99 euro). Infine, solo sabato 24 febbraio il gorgonzola dop a 1,19 euro e lo speck delle alpi a 4,99 euro.

Oltre al volantino Lidl della settimana, sul sito internet sono disponibili i volantini mensili Lidl dedicati ai viaggi, il volantino speciale Go for fit e lo speciale “Benvenuti in giardino”.

Stampa