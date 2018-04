Libera Caccia Spoleto, il 22 aprile a Foligno Campionato Regionale di Tiro a Volo

Con l’appuntamento di domenica 22 aprile si apre la ricca stagione per gli appassionati di tiro a volo con le competizioni organizzate in Umbria dall’Associazione Nazionale Libera Caccia.

Si inizia appunto domenica prossima, al Tav di Foligno, che ospiterà l’unica prova regionale per l’Umbria Fossa olimpica e Compak (50 piattelli a scorrere) del Campionato Libera Caccia, aperto a tutti.

I vincitori conquisteranno anche il lasciapassare per le finali nazionali, che si svolgeranno sempre in Umbria. Il 7 e 8 luglio il Tav Umbriaverde di Massa Martana e al Tiro a volo Foligno ospiteranno infatti le finali nazionali del Campionato di tiro a volo Anlc, con il seguente programma: sabato a Umbriaverde le gare di Fossa universale individuale e a squadre ed a Foligno il Percorso di caccia compak individuale e a squadre (novità per il Compak 2018 inserita la categoria “cacciatori”); domenica a Umbriaverde la finale specialità Piattello fossa olimpica individuale e a squadre.

Il 28 e il 29 luglio altro appuntamento importante per gli appassionati di tiro. Nell’impianto dello Sporting Club Tav di Piancardato (Collazzone) si terranno la gara di tiro sagoma cinghiale corrente Trofeo beccaccia Anlc e il Mini Sporting Anlc calibro 410, con fucili messi a disposizione dalla Rizzini. Entrambe le competizioni sono aperte a tutti i cacciatori e tiratori.

Domenica 29 luglio a Piancardato si svolgerà anche il 2° Gran Premio Anlc di Sporting itinerante, gara a 75 piattelli formula open aperta a tutti i cacciatori e tiratori.

Un ampio e qualificato programma di gare per tutti i palati, dunque, quello predisposto dal delegato regionale per l’Umbria Anlc, Cesare Loretoni, di supporto alla commissione tecnica nazionale diretta dall’inossidabile delegato Martino Nardi.

