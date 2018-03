Le opere degli studenti della Franklin University al museo del laterizio

Dal 29 marzo a Marsciano la mostra “Inside & Outside”, una raccolta delle opere realizzate dagli studenti dell’università americana con sede a Lugano

Da giovedì 29 marzo e fino al 21 aprile il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte ospiterà, negli spazi dedicati alle mostre temporanee, “Inside & Outside”, una raccolta delle opere realizzate dagli studenti della Franklin University Switzerland nell’ambito di un progetto ideato e curato da Luca Leandri e Clarice Zdanski, che segna il decimo anno di collaborazione tra l’università americana con sede a Lugano e La Fratta art-house, struttura presente da 15 anni sul territorio marscianese che è insieme una casa vacanze e un centro artistico molto attivo con mostre e corsi d’arte, in particolare di ceramica.

L’inaugurazione è in programma giovedì 29 marzo, alle ore 18.00, al Museo presso la sala del Camino.

Ogni studente ha prodotto una serie di ciotole ispirandosi a un testo per loro particolarmente significativo che poteva essere preso da un film, da una poesia, dalla loro storia famigliare, da un romanzo, una storia, una leggenda, un motto o un aforisma. Queste storie sono raccontate sulla parte interna di una ciotola e sulla parte esterna dell’altra ciotola, utilizzando due modalità tradizionali di avvicinamento alla scultura: l’addizione, aggiungere materia e la sottrazione, incavare e scolpire la materia, trovando un equilibrio tra la funzionalità dell’oggetto e la spiritualità della tematica espressa. La coppia di ciotole di ogni studente può essere osservata per sé, ma ciascuna di esse contribuisce a un tutt’uno armonioso, seppur diversificato. Il significato del progetto che ha portato a questa esposizione lo spiega bene Clarice Zdanski: “attraverso l’arte scopriamo il mondo e arriviamo a una migliore conoscenza reciproca. Attraverso i nostri rapporti, scopriamo noi stessi, tutti gli altri e le altre parti del mondo. Il dentro e il fuori, inside and outside”.

Il progetto, come ogni anno, ha messo alla prova la capacità di studenti generalmente al primo anno della Franklin e in molti casi alla prima esperienza artistica, soprattutto nella ceramica. Questa opportunità di viaggio-studio mette a confronto anche le loro culture diverse essendo i ragazzi provenienti da diversi Paesi: Siria, India, Stati Uniti, Spagna, Messico, Colombia, Germania, Iran.

La mostra, realizzata in collaborazione con Sistema Museo e patrocinata dal Comune di Marsciano, è visitabile negli orari di apertura del museo, dal venerdì alla domenica con orario 10.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 e il lunedì dalle 10.30 alle 13.00. Per informazioni si può contattare il Museo telefonando allo 0758741152 o scrivendo a marsciano@sistemamuseo.it o contattando la Fratta Art-House (Elisabetta, tel. 333-2688800 – info@lafratta.it).

