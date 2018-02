Per le elezioni politiche a Spoleto domenica Ztl aperta

Per facilitare il diritto di espressione di voto ai cittadini che non hanno ancora provveduto a rinnovare o a ritirare la tessera elettorale a Spoleto, poiché assenti al momento della consegna da parte dei messi notificatori, si comunicano i nuovi orari di apertura straordinaria pomeridiana del Centro Servizi al Cittadino in via Municipio 3 che, da martedì 27 febbraio a domenica 4 marzo, saranno i seguenti:

martedì, mercoledì,giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00; sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00; domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 (orario di chiusura della consultazione). Si informa inoltre che, sempre per domenica 4 marzo, è stata disposta la modifica degli orari di vigenza della ZTL A. L’accesso al centro storico sarà possibile dalle ore 06.00 di domenica 4 marzo, alle ore 01.00 di lunedì 5 marzo.

