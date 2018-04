Lavori sulla rete idrica, 18 vie rimarranno senz’acqua | Ecco quali

Mercoledì 11 aprile a Gubbio opere di manutenzione straordinaria da parte di Umbra Acque, l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 9 alle 16

Mercoledì 11 aprile, a Gubbio, Umbra Acque sarà impegnata in lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione. La società di gestione del servizio idrico annuncia quindi che, in quel giorno, dalle ore 9 alle ore 16 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in ben 18 vie del Comune.

Nel dettaglio si tratta di Via Cavarello, Via Foscolo, Via Cervini, Via Bixio, Via Aleramo, Via Lodoffo, Via Porta Romana, Via Piaggiola, Via Campo di Marte, Via Battisti, Via Molino, Largo Pacinetti, Via Isonzo Via Perugina, Viale Rimembranza, Via Mameli, Via Montello, Via Carducci e Via Frate Lupo.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.

Stampa