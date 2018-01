Lavori rotatoria Largo Porta Marmorea, inizia 2^ fase | Nuove modifiche alla circolazione

Opere in anticipo rispetto al cronoprogramma, lunedì 29 gennaio scatta seconda fase

Con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori, inizierà lunedì 29 gennaio, la seconda fase dei lavori di realizzazione della rotatoria in Largo di Porta Marmorea, all’ingresso di Piazza 40 Martiri, con la conseguente necessità di adottare alcune modifiche alla circolazione nelle vie circostanti l’area.

Innanzitutto ci sarà divieto di transito in Via Perugina (tratto compreso fra Via Don Minzoni e l’intersezione semaforica) ed in Via Campo di Marte (fra Via della Piaggiola e Largo di Porta Marmorea); apertura in uscita di Porta Ortacci (ad esclusione del martedì mattina).

Gli itinerari dei bus di linea subiranno delle variazioni: a tal fine Busitalia si attiverà nell’informare tempestivamente l’utenza. In ogni modo, il capolinea dei bus di linea continuerà a rimanere in Piazza 40 Martiri, tranne il martedì mattina, in cui sarà trasferito presso il Piazzale Leonardo da Vinci (antistante il circolo Tennis). I mezzi extraurbani usciranno da Piazza 40 Martiri attraverso Porta Ortacci e diretti in Via Buozzi, percorrendo in senso contrario di marcia il tratto di Piazza 40 Martiri adiacente la Chiesa di San Francesco: per tale motivo, detto tratto, dovrà essere inibito al transito ed alla sosta di altri veicoli.

Le auto potranno entrare in Piazza 40 Martiri dalla direttrice Viale del Teatro Romano – Via Matteotti o, entrando da Porta Vittoria, da Via Mazzatinti (ad esclusione del martedì mattina) per poi uscire attraverso Porta Ortacci. Sarà garantita l’accessibilità all’area adiacente la stazione di servizio e Via del Montello ed al parcheggio circostante l’Edificio Scolastico in Via Perugina.

I lavori, come annunciato dall’assessore Alessia Tasso, dovrebbe concludersi entro la febbraio.

Stampa