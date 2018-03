Lavori del Sii a Cesi, acqua a rischio | Ecco dove

Possibili abbassamenti di pressione o mancanza temporanea di acqua potranno verificarsi domani mattina (30 marzo) nel territorio di Cesi (Terni) dove il Servizio idrico interverrà per un lavoro di ammodernamento della rete di distribuzione.

Le opere di manutenzione straordinaria saranno eseguite dalle 8 e 30 alle 12 e 30, le zone interessate sono: Via della Lince, Via del Lione, Via Macinarotta, Str. Pietrara, Str. Pittura, Via Pozzo Saraceno e aree limitrofe. Ai cittadini interessati è stata comunicata l’apertura del cantiere di cui sono informate anche le attività economiche della zona. Per ogni evenienza o problemi legati al servizio, gli utenti hanno a disposizione i contact center a cui possono rivolgersi in caso di necessità.

