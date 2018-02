Lavori alle tubazioni, alcune vie rimarranno senza acqua

Dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio verrà interrotta l’erogazione idrica

Dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio, a causa dei lavori di allaccio della nuova tubazione in Viale Don Bosco, verrà interrotta l’erogazione idrica e potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio nelle seguenti vie del Comune di Gualdo Tadino: Via Siro Storelli, Viale Don Bosco, Via Don Davide Berrettini e Via Angeli.

Ad annunciarlo è Umbra Acque, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato. L’azienda informa anche che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Stampa