L’associazione sub di Foligno protagonista al salone europeo

Forse non tutti sanno che a Foligno c’è un’associazione di sub e, cosa ancor più importante, si tratta di un gruppo di primo piano a livello nazionale, tanto che nei giorni scorsi è stata protagonista dell’ultimo Salone Europeo delle Attitività Subacquee. L’Asd Nautilus è tornata al ‘centro del mondo’ con un bel bottino da Bologna, dove, per l’appunto, dal due al quattro marzo si sono svolte le gare.

La compagine folignate ha ritirato il premio per il venticinquennale di attività, ovvero il Premio Excellence Award 2018. Il Premio Career Award 2018 è stato assegnato al presidente Dario Franquillo per i suoi trenta anni di carriera.

L’Asd Nautilus di Foligno è stata ospitata dello stand della Nadd Global Diving Agency a riconferma del prestigio raggiunto nel panorama nazionale e della capità di integrarsi con le altre reatlà del settore.

L’iniziativa Free Dive Pass – fanno sapere i responsabili della società – ha riscosso un notevole successo, tutte le duemila immersioni gratuite offerte dai dieci diving Nadd presenti all’interno dello stand sono state assegnate. Grande affluenza inoltre dei professionisti Nadd agli stage di aggiornamento sulle tante novità presentate in fiera: dai nuovi manuali alla versione 4.0 della piattaforma digitale Nadd, rivolta ad allievi ed istruttori.

Gli altri premiati ‘Nadd Excellence & Carrer Award 2018’ sono stati: Argentario Scuba Point – Porto Santo Stefano – Massimiliano Maschio; AqvaWorld Accademy Sub – Matera – Luca Ruggieri; Bluforia Diving Center – Cala Gonone – Daniele Pontis; Il Nostromo Diving Center – Porto Santo Stefano – Dharma Nettuno e l’ASD Subacquea Nautilus Foligno – 25 anni – Foligno – Dario Franquillo. I Career Award, come detto: Giuseppe Argentieri; Massimo Cervoni e Dario Franquillo.

