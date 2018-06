La Protezione Civile di Spoleto a scuola al Centro Spaziale del Fucino

Interessante giornata di formazione per il settore Radiocomunicazioni di Protezione Civile di Spoleto, presso il Centro Spaziale del Fucino (AQ) di Telespazio.

Il Gruppo Comunale è stato ospite di una delle realtà più importanti del mondo del settore telecomunicazioni, il centro si occupa infatti di servizi di controllo saltelliti, gestione di missioni spaziali, telecomunicazioni, servizi televisivi, multimediali, di hosting. Telespazio è stato “raccontato” ai membri del gruppo con una chiarezza ed una precisione che caratterizzano soltanto delle eccellenze e coloro che di queste eccellenze sono parte integrante ogni giorno.

La visita si è svolta sia nelle sale dell’edificio principale che nella zona circostante, il gruppo ha potuto ammirare (e parzialmente visitare) anche alcune delle 170 antenne del Centro. Sono stati mostrati e accuratamente spiegati non solo gli apparati moderni che consentono la gestione quotidiana di tutte le attività, ma anche il museo in cui sono perfettamente custodite e conservate le postazioni mobili da cui si effettuarono le prime trasmissioni negli anni ’60.

Non poteva mancare inoltre la visita alla prua della nave Elettra, dove G.Marconi effettuò esperimenti di radio propagazione ad onde corte nel periodo delle guerre mondiali.

Un percorso molto interessante che ha fornito un’opportunità importante per migliorare le competenze di coloro che nel Gruppo Comunale di Spoleto si impegnano quotidianamente per garantire la qualità delle Radiocomunicazioni.

Professionalità, competenza, preparazione e spirito di gruppo sono state le parole chiave di questa giornata. Ringraziamo tutti i dipendenti che ci hanno guidato in ogni settore, in particolare Il Sig. Domenico De Santis per la disponibilità e la gentilezza.

Stampa