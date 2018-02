La nuova realtà sportiva ‘Pallavolo San Giustino’ si presenta alla comunità

Si è tenuta ieri (sabato 17 febbraio), nella Sala dei Ritratti del Castello Bufalini, la presentazione della nuova realtà sportiva Pallavolo San Giustino.

Un evento molto sentito dalla collettività, presentatasi numerosa all’appuntamento tra gli altri ospiti istituzionali, il vicesindaco Stefano Veschi, l’assessore allo Sport Elisa Mancini, la direttrice del Castello Bufalini Tiziana Biganti, il presidente Fipav regionale Giuseppe Lomurno, il presidente del Comitato Territoriale Luigi Tardioli. Anchorman d’eccezione Gabrio Possenti che ha intitolato la giornata “Ci mettiamo la faccia”, all’insegna dello sport, del sociale, della “Sangiustinità” e della sinergia intesa come apertura verso tutti.

Sono intervenuti il presidente della società Pallavolo San Giustino Gregorio Gregori, che ha tenuto a puntualizzare l’intento di riportare la pallavolo maschile ai livelli che merita, quelli della serie A, ripartendo dalla serie B, perché “i sogni sono grandi e le idee solide”, dando vita ad una realtà sportiva sana e pulita.

Gregori, inoltre, ha ringraziato il presidente della San Giustino volley Marco Brozzi. A seguire il vicepresidente Fernando Volpi ha sottolineato il “legame importante fra San Giustino e la pallavolo”, ribadendo gli obbiettivi di serietà e trasparenza e auspicando il coinvolgimento di tutta la comunità.

Il direttore tecnico Goran Maric ha evidenziato l’impegno svolto in questi mesi, il desiderio di collaborare con le altre realtà sportive del territorio (ad esempio la New Volley Borgo Sansepolcro, il cui presidente Alessandro Celli è intervenuto nel corso della presentazione) e “l’intento di riportare la passione per la pallavolo maschile a San Giustino, riempendo nuovamente il palazzetto“.

