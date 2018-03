La nuova Gesenu ed il suo futuro, convegno a Perugia

Si terrà mercoledì prossimo, 14 marzo, a partire dalle ore 9,30 nell’auditorium di Confindustria a Perugia (Via Palermo) il convegno, organizzato da Comune di Perugia e Gesenu Spa per presentare nuovi progetti e prospettive future per i servizi e per l’azienda.

All’incontro prenderanno parte il Sindaco Andrea Romizi, che introdurrà i lavori, e il Vice Sindaco e Assessore all’ambiente Urbano Barelli, a cui invece spetteranno le conclusioni. Quindi, interverranno Raffaele Cusmai, membro dell’organismo di vigilanza di Gesenu, il Presidente Wladimiro De Nunzio, il dirigente area Ambiente Smart City e Innovazione del Comune di Perugia Vincenzo Piro, Massimo Pera, Dirigente Servizi Igiene Urbana di Gesenu, Paolo Pula, dirigente Area Impianti dell’azienda, Beatrice Castellani, membro del CDA Gesenu, elisa Terrosi, Responsabile Ufficio Autorizzazioni e Normative, Sonia Rotini referente area Comunicazione e Luciano Piacenti, CD di Gesenu.

Qui di seguito il programma completo:

Moderatore: Urbano Barelli

Ore 10.00: Introduzione Sindaco Andrea Romizi

Ore 10.15: “La nuova Governance di Gesenu Spa: il modello 231 ex D.Lgs. 231/2001 integrato anche alla luce dei reati di corruzione ex L.190/2012; ruolo dell’organismo di Vigilanza” Raffaele Cusmai, Membro ODV Gesenu S.p.A.

Ore 10.30: “Gesenu Trasparente” Pres. Wladimiro De Nunzio, Pres. CDA

Ore 10.45: “I provvedimenti e le Iniziative del Comune di Perugia in materia di rifiuti” Vincenzo Piro, Dirigente Area Ambiente Smart City e Innovazione

Ore 11.00: “Le azioni di miglioramento delle raccolta differenziata” Massimo Pera, Dirigente Servizi Igiene Urbana

Ore 11.30: “Lo sviluppo impiantistico” Paolo Pula, Dirigente Area Impianti

Coffe Break

Ore 12.00: “Il Ruolo del CSS nella Gestione Sostenibile dei Rifiuti” Beatrice Castellani, Membro CDA

Ore 12.15: “Bilancio di Sostenibilità Ambientale” Elisa Terrosi, Responsabile Ufficio Autorizzazioni e Normative

Ore 12.30: “Brand Reputation” Sonia Rotini, Ref. Comunicazione

Ore 12.45: “Le nuove prospettive di Gesenu” Luciano Piacenti, CD Gesenu

Ore 13.00: “Conclusioni” Urbano Barelli

