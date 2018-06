La Notte Romantica si festeggia anche a Norcia

Anche a Norcia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, 23 si svolgerà la ‘Notte Romantica’, evento nazionale organizzato dall’Associazione I borghi più belli d’Italia.

“La nostra città, seppur ferita, ha comunque mantenuto il suo fascino, anche quest’anno aderiamo a questa bella iniziativa dei Borghi più belli d’Italia, associazione alla quale la nostra città è particolarmente legata e ricordo con piacere l’assemblea nazionale dell’associazione, che si è svolta proprio da noi lo scorso mese ” dice il Vice Sindaco di Norcia e assessore al turismo, Pietro Luigi Altavilla.

Seguendo il format dell’ associazione, uguale per tutta Italia, a Norcia sono diverse le attività ristorative che hanno aderito al programma della manifestazione.

23 alle ore 17 circa tanti palloncini saranno librati in aria come segno d’amore da un apposito pallone aereostatico che sarà collocato in Piazza San Benedetto. “Per chiunque vorrà passare una ‘notte romantica’ a Norcia, potrà farlo degustando dei menù con le eccellenze della nostra terra ed occasione per venirci a trovare – continua Altavilla -. Il centro storico è ormai tutto tranquillamente percorribile e visitabile, ci sono i primi cantieri che segnano l’avvio della ricostruzione ed essi rappresentano grande fiducia e speranza per la nostra Comunità. Vi aspettiamo”.

La Notte Romantica lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese. Anche quest’anno saranno proposti un Challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018. Nella scorsa edizione sul profilo Instagram de I Borghi più belli d’Italia lo scorso anno sono state “taggate” ben 5.000 immagini di tutti i borghi e più di mille proprio durante la Notte Romantica. Le immagini sul social network hanno totalizzato più di sei milioni di visualizzazioni nel mondo, considerando i vari repost multipiattaforma.

