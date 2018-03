La neve imbianca l’Altotevere, alcune scuole chiuse “in extremis”

Primo marzo “imbiancato” in tutto l’Alto Tevere, dove la neve non ha risparmiato nessun Comune della vallata. I primi fiocchi hanno cominciato a cadere solo dopo le 2 di notte, cogliendo di sorpresa le varie amministrazioni comunali sia per la decisione di chiudere le scuole sia per la ripulitura delle strade.

Le scuole, infatti, sono rimaste chiuse, tramite un’ordinanza “in extremis” solo a Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina e Pietralunga mentre gli studenti Città di Castello, San Giustino e Umbertide sono andati regolarmente in aula. Solo Sansepolcro aveva emanato ieri pomeriggio l’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici in via preventiva.

Al momento i mezzi spargisale si stanno ancora occupando di sgomberare le strade in tutti i territori. Per le prossime ore non sono previste altre precipitazioni nevose. Sulla E45 la circolazione è prevista solo con gomme termiche o catene. Si registrano rallentamenti tra Pieve Santo Stefano e Cesena, soprattutto nel tratto del valico di Verghereto. I mezzi pesanti in direzione Roma vengono fermati a Cesena, mentre quelli diretti a Ravenna vengono al momento fermati a Pierantonio per evitare incolonnamenti sul tratto toscano.

